«Похудела, постройнела»: Лолита Милявская решила сменить имидж

Лолита Милявская

Развод российской певицы Лолиты Милявской с ее пятым по счету мужем Дмитрием Ивановым послужил толчком для изменений имиджа артистки. Во-первых, она убрала длинные локоны, а также сильно сбросила вес. В своем Instagram-аккаунте она записала юмористический ролик со своими другом – артистом балета Николаем Цискаридзе. Она предстала перед своими фанатами в сверкающем черном платье и ювелирных украшениях.

— Огоньки!) прекрасное настроение, которое передаем Вам с Колей, — поделилась Милявская в подписи под видео.

Подписчики изумились благотворному преображению Милявской и оставили множество приятных комментариев: «Похудела, постройнела, платье черное идет, сегодня ты блистаешь»; «Хочу стать такой же худой, как Лолита»; «Как вам удалось похудеть? Не откроете тайну».

Ранее Лолита Милявская во время интервью призналась, что на текущий момент в отечественном шоу-бизнесе есть около двухсот топовых артистов, понесших огромные финансовые убытки из-за ноябрьских ограничений.

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