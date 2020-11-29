Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Похудела, постройнела»: Лолита Милявская решила сменить имидж
Лолита Милявская

«Похудела, постройнела»: Лолита Милявская решила сменить имидж

Захар Чайченко

Звезды

Развод российской певицы Лолиты Милявской с ее пятым по счету мужем Дмитрием Ивановым послужил толчком для изменений имиджа артистки. Во-первых, она убрала длинные локоны, а также сильно сбросила вес. В своем Instagram-аккаунте она записала юмористический ролик со своими другом – артистом балета Николаем Цискаридзе. Она предстала перед своими фанатами в сверкающем черном платье и ювелирных украшениях.

— Огоньки!) прекрасное настроение, которое передаем Вам с Колей, — поделилась Милявская в подписи под видео.

Подписчики изумились благотворному преображению Милявской и оставили множество приятных комментариев: «Похудела, постройнела, платье черное идет, сегодня ты блистаешь»; «Хочу стать такой же худой, как Лолита»; «Как вам удалось похудеть? Не откроете тайну».

Ранее Лолита Милявская во время интервью призналась, что на текущий момент в отечественном шоу-бизнесе есть около двухсот топовых артистов, понесших огромные финансовые убытки из-за ноябрьских ограничений.

Читайте также: «Вызывайте пожарников»: Полина Гагарина продемонстрировала царственную походку

Лолита Милявскаяпевицапохудение
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Все мнения
О проекте