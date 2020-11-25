Лолита Милявская пожаловалась на убытки артистов в период пандемии

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Российская певица Лолита Милявская во время интервью призналась, что на текущий момент в отечественном шоу-бизнесе есть около двухсот топовых артистов, понесших огромные финансовые убытки из-за ноябрьских ограничений. Артистка высказалась на тему того, что многие ее коллеги вынуждены тратить значительные суммы на содержание своих творческих коллективов.

— Вы знаете, потери существенные, потому что все мои коллеги говорили не о себе ни в коем случае. В нашей индустрии порядка 600 тысяч человек. Грубо говоря, артистов топовых или не топовых — не имеет значения — человек 200. Все остальные зарабатывают только тогда, когда работают вот эти самые артисты, — высказалась Милявская.

По словам певицы, содержать товарищей по ремеслу в течение восьми месяцев «просто нереально». Кроме того, многие исполнители понесли катастрофические убытки из-за ограничений на заполняемость зала, ведь чем больше зал, тем большую аренду им приходится выплачивать, передает радиостанция «Говорит Москва».

Помимо этого, Милявская пожаловалась на рост тарифов транспортных компаний. С ее слов, «Аэрофлот» увеличил стоимость билетов, причем перелеты экономклассом сравнялись по стоимости с перелетами в бизнесе. У представителей малого предпринимательства не хватает средств для покупки концертного оборудования и выдачи зарплат сотрудникам.

Напоминаем, что пандемия COVID-19, как сообщалось ранее, сказалась на заработках многих исполнителей и деятелей искусства.

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