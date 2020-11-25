Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Лолита Милявская пожаловалась на убытки артистов в период пандемии
Фото: Скриншот YouTube

Лолита Милявская пожаловалась на убытки артистов в период пандемии

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Лолита Милявская во время интервью призналась, что на текущий момент в отечественном шоу-бизнесе есть около двухсот топовых артистов, понесших огромные финансовые убытки из-за ноябрьских ограничений. Артистка высказалась на тему того, что многие ее коллеги вынуждены тратить значительные суммы на содержание своих творческих коллективов.

— Вы знаете, потери существенные, потому что все мои коллеги говорили не о себе ни в коем случае. В нашей индустрии порядка 600 тысяч человек. Грубо говоря, артистов топовых или не топовых — не имеет значения — человек 200. Все остальные зарабатывают только тогда, когда работают вот эти самые артисты, — высказалась Милявская.

По словам певицы, содержать товарищей по ремеслу в течение восьми месяцев «просто нереально». Кроме того, многие исполнители понесли катастрофические убытки из-за ограничений на заполняемость зала, ведь чем больше зал, тем большую аренду им приходится выплачивать, передает радиостанция «Говорит Москва».

Помимо этого, Милявская пожаловалась на рост тарифов транспортных компаний. С ее слов, «Аэрофлот» увеличил стоимость билетов, причем перелеты экономклассом сравнялись по стоимости с перелетами в бизнесе. У представителей малого предпринимательства не хватает средств для покупки концертного оборудования и выдачи зарплат сотрудникам.

Напоминаем, что пандемия COVID-19, как сообщалось ранее, сказалась на заработках многих исполнителей и деятелей искусства.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Катастрофическая ситуация»: Игорь Матвиенко описал обстановку в шоу-бизнесе

Лолита Милявскаяуровень заработкаМилявская
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Все мнения
О проекте