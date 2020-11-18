«Катастрофическая ситуация»: Игорь Матвиенко описал обстановку в шоу-бизнесе

Любимыми поэтами Игорь Матвиенко назвал Бродского и Цветаеву, также он любит читать стихи современных авторов / Фото: youtube.com / Арт-кластер «Таврида»

Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко рассказал о том, как повлиял период пандемии и ограничений на отечественную сцену шоу-бизнеса.

— В шоу-бизнесе катастрофическая ситуация. Многие музыканты остались без работы и вынуждены менять род деятельности, — заявил звездный продюсер.

По его словам, продюсерский центр потерял около 99 процентов доходов. Многим исполнителям пришлось перенести концерты и различные мероприятия, передает ФАН. Кроме того, он сообщил, что практически все исполнители лишились главного источника заработков — собственных выступлений. В заключение он отметил, что является представителем негосударственной сферы культуры, которая лишена дополнительной поддержки со стороны государства, в отличие от сферы кино или спорта. Игорь Матвиенко уверен в том, что со временем ситуация изменится.

Напоминаем, пандемия инфекции COVID-19 сказалась на заработках многих исполнителей и деятелей искусства. В их число попали Валерий Меладзе и продюсер Иосиф Пригожин, призвавшие не участвовать своих коллег в съемках новогодних шоу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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