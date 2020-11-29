Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Пассажир избил таксиста в Москве и уехал на его автомобиле
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

СМИ: Пассажир избил таксиста в Москве и уехал на его автомобиле

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Авиамоторная улица Карта всех событий

Пассажир избил таксиста и угнал его машину. Злоумышленника разыскивают сотрудники полиции.

Инцидент случился на Авиамоторной улице. Между водителем и пассажиром во время поездки начался конфликт, который перерос в драку. Пассажир явно одерживал верх в рукопашном противостоянии, поэтому таксист остановил транспортное средство и выбежал из него.

Но его попутчик не стал покидать машину, он сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

В настоящее время угонщика ищут, в столице объявлен план «Перехват».

Ранее сообщалось, что стали известны подробности стрельбы из машины в центре Москвы. Очевидцы сообщали, что звуки выстрелов донеслись из Gelandewagen, который находился около ресторана на Рочдельской улице.

Читайте также: Мужчина избил таксиста на Волгоградском проспекте и вызвал ему скорую

дракаугон автомобиляМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Все мнения
О проекте