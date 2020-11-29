СМИ: Пассажир избил таксиста в Москве и уехал на его автомобиле

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Авиамоторная улица Карта всех событий

Пассажир избил таксиста и угнал его машину. Злоумышленника разыскивают сотрудники полиции.

Инцидент случился на Авиамоторной улице. Между водителем и пассажиром во время поездки начался конфликт, который перерос в драку. Пассажир явно одерживал верх в рукопашном противостоянии, поэтому таксист остановил транспортное средство и выбежал из него.

Но его попутчик не стал покидать машину, он сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

В настоящее время угонщика ищут, в столице объявлен план «Перехват».

Ранее сообщалось, что стали известны подробности стрельбы из машины в центре Москвы. Очевидцы сообщали, что звуки выстрелов донеслись из Gelandewagen, который находился около ресторана на Рочдельской улице.

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