СМИ: Пассажир избил таксиста в Москве и уехал на его автомобиле
Пассажир избил таксиста и угнал его машину. Злоумышленника разыскивают сотрудники полиции.
Инцидент случился на Авиамоторной улице. Между водителем и пассажиром во время поездки начался конфликт, который перерос в драку. Пассажир явно одерживал верх в рукопашном противостоянии, поэтому таксист остановил транспортное средство и выбежал из него.
Но его попутчик не стал покидать машину, он сел за руль и уехал в неизвестном направлении.
В настоящее время угонщика ищут, в столице объявлен план «Перехват».
Ранее сообщалось, что стали известны подробности стрельбы из машины в центре Москвы. Очевидцы сообщали, что звуки выстрелов донеслись из Gelandewagen, который находился около ресторана на Рочдельской улице.
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