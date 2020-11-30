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Скончалась зараженная COVID-19 главный врач российской поликлиники
Вера Пак проработала в медучреждении 17 лет / Фото: Telegram /healthyopinion27

Скончалась зараженная COVID-19 главный врач российской поликлиники

Юлия Курганова

Общество

В Хабаровске главный врач городской поликлиники № 11 Вера Пак заразилась COVID-19 и скоропостижно умерла. Ей было 60 лет. Об этом сообщил в понедельник, 30 ноября, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Он уточнил, что врач скончалась в одном из коронавирусных городских госпиталей.

— Врачебная и медицинская общественность выражают соболезнования родным и близким. Стойкости и крепости духа в это непростое время, — добавил Никонов в своем Telegram-канале.

Главный врач поликлиники проработала в медицинском учреждении более 17 лет. Всего же у Пак было 37 лет стажа работы в здравоохранении.

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