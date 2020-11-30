Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5073 человека за сутки

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

За последние сутки в столице вылечились от коронавируса еще 5073 человека. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает оперативный штаб Москвы.

Уточняется, что всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 452 184 человек.

Ранее сообщалось, что переболевшие коронавирусом люди начали чаще жаловаться на проблемы с концентрацией внимания и памятью. Этот факт подтвердили несколько российских врачей-неврологов.

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