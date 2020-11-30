Свыше двух тысяч благотворительных платежей совершили москвичи за месяц работы сервиса

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более двух тысяч платежей совершили жители столицы за первый месяц работы благотворительного сервиса на портале mos.ru. Средняя сумма пожертвований — примерно 200 рублей. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

По его словам, более 1,5 тысячи переводов сделали горожане одновременно с оплатой других услуг.

— Большинство переводов совершено вместе с оплатой коммунальных услуг, которую москвичи осуществляют на портале mos.ru. Это лишний раз подчеркивает, что такой формат удобен горожанам. Москвичи поверили в функциональность благотворительного сервиса и направили деньги в адрес фондов, — цитирует Козлова официальный сайт мэра столицы.

Отчет о благотворительных сборах будут публиковать раз в квартал на портале и в социальных сетях проекта «Душевная Москва». Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала, что так горожане смогут проверить, на что потратили их пожертвования.

— Такая открытость позволит нам показать, что все средства были направлены на реальную помощь нуждающимся, а также привлечь новых пользователей к благотворительной деятельности, — уточнила Драгунова.

Для того чтобы сделать функционал благотворительного сервиса максимально удобным, планируется проводить регулярные встречи с руководителями благотворительных организаций.

Читайте также: Москвичам рассказали, кому можно помочь через благотворительный сервис mos.ru