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Свыше двух тысяч благотворительных платежей совершили москвичи за месяц работы сервиса
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше двух тысяч благотворительных платежей совершили москвичи за месяц работы сервиса

Юлия Ямпольская

Город

Более двух тысяч платежей совершили жители столицы за первый месяц работы благотворительного сервиса на портале mos.ru. Средняя сумма пожертвований — примерно 200 рублей. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

По его словам, более 1,5 тысячи переводов сделали горожане одновременно с оплатой других услуг.

— Большинство переводов совершено вместе с оплатой коммунальных услуг, которую москвичи осуществляют на портале mos.ru. Это лишний раз подчеркивает, что такой формат удобен горожанам. Москвичи поверили в функциональность благотворительного сервиса и направили деньги в адрес фондов, — цитирует Козлова официальный сайт мэра столицы.

Отчет о благотворительных сборах будут публиковать раз в квартал на портале и в социальных сетях проекта «Душевная Москва». Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала, что так горожане смогут проверить, на что потратили их пожертвования.

— Такая открытость позволит нам показать, что все средства были направлены на реальную помощь нуждающимся, а также привлечь новых пользователей к благотворительной деятельности, — уточнила Драгунова.

Для того чтобы сделать функционал благотворительного сервиса максимально удобным, планируется проводить регулярные встречи с руководителями благотворительных организаций.

Читайте также: Москвичам рассказали, кому можно помочь через благотворительный сервис mos.ru

портал mos.ruМоскваблаготворительность
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