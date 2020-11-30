«Кроха белочка»: Екатерина Климова опубликовала снимок из детства

Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова в честь Дня матери, который отмечался 29 ноября, показала фотографию с мамой. Черно-белый снимок из детства артистка опубликовала в Instagram-аккаунте.

На фотографии видно, как мама Екатерины Светлана держит ее на руках. При этом на лице актрисы явное недовольство и желание заплакать.

— Какое счастье и радость быть рядом со своей любимой мамой и каждый день говорить ей важные и нужные слова о любви, — подписала Климова кадр.

Поклонники оставили множество позитивных комментариев под публикацией.

«Кроха белочка на руках»; «Мама держит хитренькую Катю-актрису»; «Две красавицы», — написали они.

Кадр прокомментировал коллега по цеху Гоша Куценко. Он сыронизировал: «Твое личико перед выходом на сцену».

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