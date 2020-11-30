Более 76,4 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за все время пандемии провели уже более 76,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 30 ноября.

За минувшие сутки в России провели 474 тысячи исследований на выявление COVID-19. В РФ под наблюдением врачей остаются 510 605 человек с подозрением на коронавирус.

Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые нужно соблюдать при сдаче ПЦР-теста на коронавирус.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5073 человека за сутки