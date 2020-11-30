Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики предупредили об усилении морозов в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Синоптики предупредили об усилении морозов в Москве

Юлия Ямпольская

Город

С приходом декабря в столице усилится мороз и сформируется снежный покров. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили на портале «Метеоновости».

Там отметили, что в первый день зимы, 1 декабря, столбик термометра опустится до отрицательных значений. Снежный покров высотой 1–4 сантиметра образуется в столице.

— Днем в среду, 2 декабря, снег прекратится, а морозец станет усиливаться. Средняя суточная температура воздуха станет отрицательной, — уточнили синоптики.

Они также добавили, что до конца недели в Московском регионе будет лежать снег, а средняя суточная температура приблизится к минус четырем градусам.

Читайте также: Москвичей предупредили о порывистом ветре и повышенной влажности воздуха 30 ноября

погода в Москвепервые морозыснег
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Все мнения
О проекте