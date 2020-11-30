Синоптики предупредили об усилении морозов в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

С приходом декабря в столице усилится мороз и сформируется снежный покров. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили на портале «Метеоновости».

Там отметили, что в первый день зимы, 1 декабря, столбик термометра опустится до отрицательных значений. Снежный покров высотой 1–4 сантиметра образуется в столице.

— Днем в среду, 2 декабря, снег прекратится, а морозец станет усиливаться. Средняя суточная температура воздуха станет отрицательной, — уточнили синоптики.

Они также добавили, что до конца недели в Московском регионе будет лежать снег, а средняя суточная температура приблизится к минус четырем градусам.

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