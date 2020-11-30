Синоптики сообщили о погоде в Москве 30 ноября

Фото: mos.ru / пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В понедельник, 30 ноября, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс одного до трех градусов. В Подмосковье температура ожидается от нуля до трех градусов тепла.

Ветер будет дуть юго–восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атмосферное давление и влажность воздуха повышенные, содержание кислорода в пределах климатических значений.Такие колебания метеопараметров, особенно порывистый ветер и высокая влажность воздуха, могут негативно сказываться на самочувствии людей с бронхо-легочными заболеваниями. Повышенный фон атмосферного давления могут почувствовать на себе лица, которые склонны к сосудистым спазмам (гипертоники, с вегето-сосудистой дистонией, мигренью). Отсутствие солнечного света и порывистый ветер сказываются на общем самочувствии и могут сопровождаться снижением физических сил и работоспособности, психо-эмоциональными нарушениями.

Рекомендуется контролировать артериальное давление, своевременно принимать лекарственные препараты, назначенные врачом. Постараться снизить тяжелые физические и стрессовые нагрузки. Утро нужно начинать с легких физических упражнений и контрастного душа, вместо кофе лучше выпить витаминный чай (шиповник, ромашка или любой травяной чай).

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