Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 17 ноября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российская валюта снижается к доллару и евро с утра 30 ноября, европейская валюта на старте торгов выросла выше 91 рубля впервые с 17 ноября. Это следует из данных Московской биржи в понедельник.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:03 по московскому времени вырос на 40 копеек и составил 76,25 рубля. Курс евро увеличился на 48 копеек и достиг 91,21 рубля.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть начали активно снижаться из-за беспокойства инвесторов в преддверии встречи ОПЕК+.

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