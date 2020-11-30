Коронавирус выявили у 26 338 человек за сутки в России

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В России за последние сутки выявлено 26 338 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 30 ноября.

Среди новых зараженных 21,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего за сутки зафиксировали 368 смертей от инфекции. Полностью выздоровели 17 247 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

За все время пандемии в России зафиксировано 2 295 654 случая коронавируса. Всего в РФ скончались 39 895 человек, выздоровели — 1 778 704 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также стало известно, что в Москве выявили 6511 новых случаев коронавируса за сутки.

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