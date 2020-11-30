Власти не планируют ограничивать деятельность предприятий в Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Систему QR-кодов в столице используют в 9667 точках. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, на данный момент ограничивать деятельность предприятий власти не планируют.

— В Москве система QR-кодов используется в 9667 точках. В том числе система чекинов внедрена в 301 магазин «Перекресток» и 149 магазинах «Дикси». Помимо этого в 151 ресторане быстрого питания «Макдональдс» и в 142 ресторанах «Бургер Кинг«, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Немерюк также добавил, что из-за роста числа заболевших планируется усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в местах массового скопления людей, а именно в торговых центрах, кафе, магазинах и других предприятиях.

Напомним, с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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