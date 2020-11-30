Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Москве выявили 6511 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: youtube.com / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

В Москве выявили 6511 новых случаев коронавируса за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в столице выявили 6511 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу за COVID-19.

Таким образом, общее число заболевших в Москве составило 605 724 человек.

Кроме того, за сутки в городе вылечились 5073 человека. За все время пандемии столичные врачи вылечили от коронавируса 452 184 пациентов.

В России за минувшие сутки выявлено 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 21,1 процента не имели клинических проявлений болезни.

Ранее врачи объяснили, почему переболевшие коронавирусом теряют память.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Медики заявили, что легкие тяжелых больных с COVID-19 поражает грибок

Москвакоронавирусданные по коронавирусу
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Все мнения
О проекте