В Москве выявили 6511 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: youtube.com / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

За последние 24 часа в столице выявили 6511 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу за COVID-19.

Таким образом, общее число заболевших в Москве составило 605 724 человек.

Кроме того, за сутки в городе вылечились 5073 человека. За все время пандемии столичные врачи вылечили от коронавируса 452 184 пациентов.

В России за минувшие сутки выявлено 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 21,1 процента не имели клинических проявлений болезни.

Ранее врачи объяснили, почему переболевшие коронавирусом теряют память.

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