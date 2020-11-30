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«Поближе к горам»: Галустян показал свой особняк в Сочи
Фото: instagram.com/m_galustyan

«Поближе к горам»: Галустян показал свой особняк в Сочи

Вероника Кузьминова

Звезды

Комик Михаил Галустян показал свой особняк в Сочи. В гости к бывшему участнику КВН пришла ведущая программы «На дачу!» Наталья Барбье.

По словам Галустяна, он уехал из родного Сочи давно. Но в доме продолжают жить родители.

— Сочи после Москвы — самый лучший город. Местные особо у моря не стремятся жить, наоборот, подальше, поближе к горам, речке, — заявил Галустян в интервью на YouTube-канале.

«Поближе к горам»: Галустян показал свой особняк в СочиФото: youtube.com / Идеальный ремонт

Дом семьи Галустян находится в селе Пластунка, который расположен в отдалении от береговой линии Черного моря. Галустян уточнил, что в родительском доме часто отдыхают его дети. На зимние каникулы они также собираются приехать.

Комик уверен, на новогодние праздники многие поедут в Сочи, так как путь за границу закрыт.

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Михаил ГалустянСочидом
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