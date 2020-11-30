Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россияне смогут получать ключ электронной цифровой подписи в МФЦ
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва» 

Россияне смогут получать ключ электронной цифровой подписи в МФЦ

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Кабинет министров России планирует расширить список услуг, которые будут предоставляться гражданам в многофункциональных центрах. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин в понедельник, 30 ноября.

По его словам, в МФЦ можно будет получить ключи электронной цифровой подписи или направить отчетность в электронной форме в ведомства и организации.

— Также можно будет получить ряд услуг, которые нужны для начала и развития предпринимательской деятельности, — цитирует Михаила Мишустина РИА Новости.

Также регионы России смогут организовывать рабочие места с прямым доступом к единому государственному реестру записей актов гражданского состояния не только в МФЦ, но и в обособленных подразделениях, добавил премьер-министр.

Все это, по словам Михаила Мишустина, позволит сделать лучше систему предоставления госуслуг, а также расширить перечень сервисов, предоставляемых в рамках одного окна.

Ранее глава правительства подписал указ, который продлевает запрет на проверки малого и среднего бизнеса в России до конца 2021 года.

Читайте также: Минцифры предложило оформлять сделки с машинами через госуслуги

электронная подписьуслуги МФЦМихаил Мишустин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Все мнения
О проекте