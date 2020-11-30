Россияне смогут получать ключ электронной цифровой подписи в МФЦ

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Кабинет министров России планирует расширить список услуг, которые будут предоставляться гражданам в многофункциональных центрах. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин в понедельник, 30 ноября.

По его словам, в МФЦ можно будет получить ключи электронной цифровой подписи или направить отчетность в электронной форме в ведомства и организации.

— Также можно будет получить ряд услуг, которые нужны для начала и развития предпринимательской деятельности, — цитирует Михаила Мишустина РИА Новости.

Также регионы России смогут организовывать рабочие места с прямым доступом к единому государственному реестру записей актов гражданского состояния не только в МФЦ, но и в обособленных подразделениях, добавил премьер-министр.

Все это, по словам Михаила Мишустина, позволит сделать лучше систему предоставления госуслуг, а также расширить перечень сервисов, предоставляемых в рамках одного окна.

Ранее глава правительства подписал указ, который продлевает запрет на проверки малого и среднего бизнеса в России до конца 2021 года.

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