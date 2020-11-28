Минцифры предложило оформлять сделки с машинами через госуслуги

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило расширить список операций с автомобилями, которые можно осуществлять через портал государственных услуг.

В частности, предлагается разрешить россиянам дистанционно оформлять договоры купли-продажи машин.

Помимо этого в перечень операций, которые разрешено выполнять через портал госуслуг, могут включить заключение договоров финансовой аренды (помимо договоров, заключаемых государственными или муниципальными учреждениями), оформление договоров на оказание услуг по выездному обслуживанию, которые осуществляют МФЦ; направление кредитору требования заемщика об изменении условий ипотечного кредитного договора; направление кредитором уведомления об изменении условий ипотечного кредитного договора.

Предполагается, что данная мера «повысит популярность портала среди граждан и позволит им совершать сделки удаленно».

Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Ранее опрос показал, сколько россияне копят на автомобиль.

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