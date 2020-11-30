Столичная полиция задержала мужчину, который ранил ножом таксиста

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

Мужчина нанес ранения таксисту в центре столицы. Об этом в понедельник, 30 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по ЦАО Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел утром в районе Нижегородской улицы. При задержании полицейскими подозреваемый с признаками опьянения пытался напасть на представителей правопорядка, не реагируя на законные требования.

В соответствии с законом одним из сотрудников было применено табельное оружие. После предупредительного выстрела злоумышленник сдался,

Задержанного доставили в отдел полиции. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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