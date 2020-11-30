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«Больно»: дочь Заворотнюк впервые за долгое время высказалась о болезни матери
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

«Больно»: дочь Заворотнюк впервые за долгое время высказалась о болезни матери

Вероника Кузьминова

Звезды

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгое время заговорила о болезни матери. Анна признала, что Анастасия тяжело больна.

— Хочу сказать, что в жизни каждого мама — это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего, — написала в Instagram-аккаунте Анна.

Она назвала свою маму «самой прекрасной и умнейшей женщиной». По словам Заворотнюк-младшей, Анастасия боец и справится с трудностями. Анна добавила, что хотела бы всегда быть рядом с мамой.

Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк начала строить планы по возвращению на сцену после победы над тяжелой болезнью.

Весной 2019 года появились первые слухи о тяжелой болезни артистки. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга.

Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери.

В июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

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болезньдочьАнастасия Заворотнюк
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