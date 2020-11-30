Стало известно о состоянии учителя, пострадавшего при конфликте со стрельбой в Нальчике

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Самочувствие пострадавшего в школе Нальчика учителя улучшилось. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.

Там уточнили, что вскоре пациента переведут из реанимации.

— Состояние учителя улучшилось, наблюдается положительная динамика, его готовятся перевести из реанимации в обычную палату, — цитирует министерство РИА Новости.

Также там добавили, что второй участник конфликта лечится на дому.

Ранее сообщалось, что педагог несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в школе Нальчика, чтобы отбиться от ученика восьмого класса, который напал на него вместе со своими знакомыми 26 и 36 лет. Два человека пострадали в результате конфликта.

По факту инцидента в отношении знакомых школьника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

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