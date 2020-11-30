Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчина напал с ножом на девушку в кабине лифта в Москве
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Мужчина напал с ножом на девушку в кабине лифта в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, 11-я Парковая улица, 21 Карта всех событий

Следственные органы разыскивают подозреваемого в изнасиловании в столице. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

Уточняется, что 16 июня 2020 года примерно в 14:00 мужчина вместе с потерпевшей зашел в подъезд. В кабине лифта, угрожая ей ножом, он украл у девушки имущество и изнасиловал ее. После этого злоумышленник скрылся.

Инцидент произошел по адресу 11-я Парковая улица, дом 21. На данный момент продолжается розыск нападавшего.

Мужчина напал с ножом на девушку в кабине лифта в МосквеФото: ГСУ СК России по г. Москве

В ходе предварительного следствия получены приметы предполагаемого подозреваемого, среди которых короткие темно-русые волосы, рост 170–175 сантиметров, темно-серые джинсы и куртка, темно-серая джинсовая бейсболка.

Читайте также: Обвиняемого в надругательствах над падчерицей мужчину арестовали в Москве

изнасилованиеСК по МосквеМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Все мнения
О проекте