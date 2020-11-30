Мужчина напал с ножом на девушку в кабине лифта в Москве

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 11-я Парковая улица, 21 Карта всех событий

Следственные органы разыскивают подозреваемого в изнасиловании в столице. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

Уточняется, что 16 июня 2020 года примерно в 14:00 мужчина вместе с потерпевшей зашел в подъезд. В кабине лифта, угрожая ей ножом, он украл у девушки имущество и изнасиловал ее. После этого злоумышленник скрылся.

Инцидент произошел по адресу 11-я Парковая улица, дом 21. На данный момент продолжается розыск нападавшего.

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

В ходе предварительного следствия получены приметы предполагаемого подозреваемого, среди которых короткие темно-русые волосы, рост 170–175 сантиметров, темно-серые джинсы и куртка, темно-серая джинсовая бейсболка.

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