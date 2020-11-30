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В Кремле прокомментировали возможное назначение Псаки на пост в Белом доме
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Кремле прокомментировали возможное назначение Псаки на пост в Белом доме

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Человек на посту пресс-секретаря Белого дома не формирует внешнюю политику, поэтому назначение Джен Псаки на эту должность не имеет в Кремлю никакого отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 ноября.

Ранее штаб кандидата в президенты Джо Байдена сообщил, что демократ планирует назначить на пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Дмитрий Песков сообщил, что этот выбор полностью остается за главой государства. Говорить об этом можно будет после того, как будут подведены официальные итоги выборов.

— А так в целом это вопрос, скорее, внутренний, вопрос самого господина Байдена. Это к Кремлю не имеет никакого отношения, — уточнил представитель Кремля.

При этом он добавил, что формирование внешней политики страны остается за ее президентом, передает РИА Новости.

Читайте также: Эксперт оценил вероятность назначения Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома

Дмитрий ПесковБелый дом СШАДжен Псаки
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