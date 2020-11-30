Врач перечислил группы людей, которым нельзя есть яйца

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Аллергикам и людям с повышенным холестерином не рекомендуется употреблять яйца в пищу. Об этом заявила врач-диетолог Ольга Кораблева.

Она предупредила, что яйца противопоказаны при проблемах с печенью, желчным пузырев и гастрите, а также при панкреатите.

— Случается, что яйца вызывают рефлюкс: состояние, когда во рту появляется горечь, и возникает изжога. То, что находится в желудке, перемещается в пищевод — особенно если после еды вы занимаете лежачее положение. Это единственная причина, по которой яйца не советуют есть на ужин, — цитирует Кораблеву РИА Новости.

Суточная норма яиц, по мнению диетолога, — не больше двух-трех штук. При этом за неделю рекомендуется съедать не больше шести. Кораблева также добавила, что яйца помогают наращивать мышечную массу и укреплять нервную систему.

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