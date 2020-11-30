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Саркисян попросил Путина помочь с возвращением военнопленных на родину
Фото: youtube.com / RTД на русском

Саркисян попросил Путина помочь с возвращением военнопленных на родину

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Армения попросила Россию помочь в возвращении военнопленных на родину. Речь идет о людях, которых, по словам армянского лидера Армена Саркисяна, удерживает Азербайджан.

— В адресованном Путину письме, в частности, говорится, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг оказавшихся в азербайджанском плену военнослужащих и гражданских лиц, — указано в сообщении на сайте главы республики.

Соответствующее обращение направлено на имя президента РФ Владимира Путина. По мнению Саркисяна, участие российского лидера в этом вопросе серьезно поможет продвинуться в его решении.

Ранее стало известно, что президент Армении приедет в Москву с частным визитом.

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