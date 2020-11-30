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Более 700 писем прислали в Московскую усадьбу Деда Мороза
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 700 писем прислали в Московскую усадьбу Деда Мороза

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, вл168-170 Карта всех событий

Более 700 писем прислали в Московскую усадьбу Деда Мороза в рамках акции «Почта Деда Мороза». Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе усадьбы.

— С 18 ноября нам прислали более 700 писем дети и взрослые в усадьбу Дедушки Мороза. Письма присылают не только в печатном формате, но и в электронном, такая услуга тоже популярна, — отметили представители усадьбы.

Уточняется, что Дед Мороз получает сообщения не только из Москвы, но и, например, из Рязани, Тюменской области и даже США. Свыше 300 писем принесли дети.

В числе пожеланий люди указывают новые мобильные телефоны, украшения и одежду для близких, автомобильное кресло, домашних питомцев и так далее. Девочка из Иркутской области попросила о новом аэропорте для матери, поскольку работа в старом доставляет той неудобства из-за холода.

Отправить письмо зимнему волшебнику можно также по обычной почте, указав адрес 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д. Также необходимо подписать, что конверт предназначен Дедушке Морозу, не забыв отметить и свои координаты. Сделать это нужно до 15 января, ответы будут приходить в течение зимы, передает ТАСС.

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Дед МорозНовый годбумажное письмо
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