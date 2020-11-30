В США рассказали, когда американцы получат первые вакцины от COVID-19

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До Рождества (25 декабря) граждане США смогут начать получать две вакцины от коронавируса. Об этом министр здравоохранения страны Алекс Азар заявил в понедельник, 30 ноября.

Речь идет о препаратах компаний Pfizer и Moderna. Первое лекарство, созданное американскими экспертами совместно с коллегами из немецкой BioNTech, скоро может быть одобрено для экстренного применения. Для этого разработчики уже подали заявку в управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

По словам Азара, 10 декабря ведомство планирует провести совещание консультативного комитета. Спустя несколько дней после заседания американской вакцине могут дать зеленый свет. Несколькими днями позже могут одобрить и препарат Moderna, считает глава Минздрава США.

— Мы ожидаем, что обе эти вакцины появятся и попадут в руки людей до Рождества, — сказал он в эфире CBS News.

Ранее стало известно, как пройдут клинические испытания вакцины от COVID-19 на детях.

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