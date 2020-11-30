Противники Пашиняна вышли на митинг у здания правительства в Ереване

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

У здания правительства в Ереване собрались противники главы кабмина Армении Никола Пашиняна. Они недовольны политическими решениями премьера.

Несколько десятков граждан пришли, чтобы обвинить его в «предательстве». Здание, у которого идет акция, оцеплено силами правопорядка, передает РИА Новости.

Ранее митингующие попытались перекрыть центральную площадь Маштоца, однако их оттеснила полиция. Прошли задержания.

Оппозиционные демонстрации возникают в армянской столице не первый раз. За последнее время местные жители не раз выражали негодование по поводу действий властей, в частности премьера Пашиняна. Его винят в подписании соглашения о прекращении войны в Карабахе.

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