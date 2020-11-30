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Более 6,3 тысячи нарушителей мер по коронавирусу выявили в Подмосковье с октября
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Более 6,3 тысячи нарушителей мер по коронавирусу выявили в Подмосковье с октября

Юлия Захарова

Общество

Более 6,3 тысячи человек нарушили масочный режим в Московской области с 1 октября. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в региональном Госадмтехнадзоре.

По данным ведомства, за этот период специалисты провели 2145 рейдов в 64 муниципальных образованиях Подмосковья. Проверены были такие общественные места, как магазины, торговые центры, железнодорожные станции, передает агентство городских новостей «Москва».

— По итогам рейдов выявлено 6315 нарушителей масочного режима. По всем случаям проведена разъяснительная работа. Выявлено 2629 случаев несоблюдения социальной дистанции, — отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Напомним, по состоянию на 30 ноября в регионе выявлено более 11 тысяч зараженных COVID-19. При этом почти 80 тысяч выздоровели, 2071 пациент скончался.

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