Заболеваемость коронавирусом в Европе упала впервые с сентября

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения зафиксировала сокращение числа случаев коронавируса в Европе. Это первое с начала сентября снижение заболеваемости в регионе, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 30 ноября.

— На прошлой неделе было первое снижение количества новых случаев в мире с начала сентября из-за снижения количества случаев в Европе, — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что этого удалось достичь благодаря тяжелым, но эффективным мерам борьбы с пандемией. При этом глава ВОЗ призвал «интерпретировать» успех «с большой осторожностью». Гебрейесус обратил внимание на то, что количество случаев COVID-19 в других точках мира продолжает расти, равно как и число летальных исходов.

В свете вышесказанного и в преддверии новогодних праздников ВОЗ призывает проявить ответственность и оценить безопасность проведения торжеств во время распространения инфекции.

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