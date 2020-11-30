Стало известно, кто получит две пенсии в декабре

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В декабре 2020 года некоторые пенсионеры получат две полагающиеся им выплаты. Об этом рассказала заместитель главы комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Она пояснила, что в России предусмотрена практика, согласно которой ряд пенсионеров получает январскую пенсию в декабре. Обычно эта выплата приходит с 1 по 3 января по «Почте России», но в этом году деньги придут раньше.

— Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь, — сказала сенатор «Парламентской газете».

Ранее жители России назвали размер желаемой пенсии.

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