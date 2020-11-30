МИД России пообещал показать США тщетность санкций по Крыму

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Санкции Соединенных Штатов Америки по Крыму — это дорога, ведущая в никуда. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Выступая на российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс», дипломат отметил, что Москве и Вашингтону нужно работать над улучшением взаимоотношений, но наложение рестрикций этому не способствует.

— Особенно в том, что касается Крыма. Но тут обсуждать нечего — это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями, — приводит РИА Новости слова замглавы МИД РФ.

В будущем РФ покажет США, что санкционное давление ни к чему не ведет и не является эффектным, уверен Рябков. При этом он добавил, что вопрос Крыма так и останется решенным и закрытым.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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