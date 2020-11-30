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Водителя трамвая отстранили от работы из-за нарушения правил поведения с пассажирами
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Водителя трамвая отстранили от работы из-за нарушения правил поведения с пассажирами

Юлия Захарова

Происшествия

Водителя трамвая в столице отстранили от работы за нарушение правил поведения с пассажирами. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Как уточняется, инцидент произошел 29 ноября на конечной остановке трамвая № 7 «Богородское». Водитель заметил в салоне пассажира и потребовал, чтобы он покинул транспортное средство. Нарушитель отказался сделать это, водитель же впоследствии нарушил регламент необходимых действий при подобных ситуациях.

— Такие действия сотрудников недопустимы, поэтому мы провели служебную проверку и отстранили водителя трамвая от работы. Таким поведением данный сотрудник дискредитировал огромный коллектив профессиональных и ответственных водителей, — приводится в публикации сообщение Мосгортранса.

Там добавили, что водитель должен был вызвать сотрудников соцслужбы или скорой помощи. При возникновении признаков конфликта с пассажиром необходимо было звонить в полицию.

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