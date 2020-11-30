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Еще 76 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 76 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Ранее сообщалось, что президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. В частности, лидеры двух стран затронули проблему борьбы с пандемией COVID-19, включая использование российской вакцины от инфекции.

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