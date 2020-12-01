Названы регионы — лидеры по росту доходов жителей

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В третьем квартале текущего года доходы жителей 61 российского региона продемонстрировали положительную динамику, следует из результатов исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом по России во втором квартале реальные располагаемые доходы населения на фоне пандемии коронавирусной инфекции и сопутствующих ограничительных мер сократились на 8,4 процента относительно аналогичного периода 2019 года, в третьем квартале падение замедлилось до 4,8 процента.

Однако если сравнивать показатели второго и третьего кварталов между собой, номинальные среднедушевые доходы россиян выросли более чем в двух третях российских регионов.

Лидером роста оказался Краснодарский край (+51,6 процента, до 42,2 тысячи рублей в месяц). В тройку лидеров вошли также Дагестан (+30,6 процента, до 29,3 тысячи рублей) и Кабардино-Балкария (+25,3 процента, до 22,1 тысячи рублей).

Наибольшее сокращение доходов населения зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе (-13,9 процента, до 82,7 тысячи рублей), Ненецком автономном округе (-11,3 процента, до 81,1 тысячи рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (-7,2 процента, до 51,6 тысячи рублей).

Комментируя статистику доходов жителей различных регионов, в Министерстве труда и социального развития РФ отметили, что правительственные антикризисные меры внесли свой вклад в поддержание доходов граждан, пишут «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин призвал чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения.

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