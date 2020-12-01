Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Роспотребнадзоре назвали условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку
Фото: pexels.com / Lisa Fotios

В Роспотребнадзоре назвали условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку

Виктория Родимкина

Здоровье

Антитела к COVID-19 могут передаваться от матери к ребенку при грудном вскармливании. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная во вторник, 1 декабря.

По ее словам, переданные таким способом антитела будут быстро разрушаться, поэтому ребенок защищен только пока получает грудное молоко.

— Антитела к SARS-CoV2 IgG и IgA могут выявляться в грудном молоке матери, перенесшей COVID-19. Антитела от матери c грудным молоком также могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются, — цитирует Наталью Пшеничную РИА Новости.

Она уточнила, что известны случаи регистрации антител к коронавирусной инфекции у детей, которые были рождены женщинами, переболевшими коронавирусом. Эксперт пояснила, что быстрое снижение титров антител у новорожденных показывает, что это именно материнские антитела.

Ранее пульмонолог рассказал, как идет восстановление легких после перенесенной коронавирусной инфекции, а также каким образом помочь организму в этом процессе.

Читайте также: Ученые объяснили, почему пандемию коронавирусной инфекции не удается остановить

антителаребеноккоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте