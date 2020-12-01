В Роспотребнадзоре назвали условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку

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Антитела к COVID-19 могут передаваться от матери к ребенку при грудном вскармливании. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная во вторник, 1 декабря.

По ее словам, переданные таким способом антитела будут быстро разрушаться, поэтому ребенок защищен только пока получает грудное молоко.

— Антитела к SARS-CoV2 IgG и IgA могут выявляться в грудном молоке матери, перенесшей COVID-19. Антитела от матери c грудным молоком также могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются, — цитирует Наталью Пшеничную РИА Новости.

Она уточнила, что известны случаи регистрации антител к коронавирусной инфекции у детей, которые были рождены женщинами, переболевшими коронавирусом. Эксперт пояснила, что быстрое снижение титров антител у новорожденных показывает, что это именно материнские антитела.

Ранее пульмонолог рассказал, как идет восстановление легких после перенесенной коронавирусной инфекции, а также каким образом помочь организму в этом процессе.

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