Ученые объяснили, почему пандемию коронавирусной инфекции не удается остановить

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Турецким ученым удалось выяснить, чем опасна бессимптомная инфекция SARS-CoV-2 в организме пациентов.

По словам исследователей, предыдущие работы показали, что бессимптомные носители коронавируса способны к распространению инфекции, даже если у них нет явных признаков болезни — температуры или кашля. Кроме того, авторы исследования смогли оценить уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, различавшихся по возрастному показателю и степени тяжести заболевания. Таким образом они пытались установить взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при COVID-19, передает издание Infection.

Ученые собрали пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также взяли анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. Примерно у одной четвертой подопытных не было явных симптомов.

После проверки 360 образцов ученые обнаружили закономерность: у всех бессимптомных пациентов вирусная нагрузка была выше, чем при наличии симптомов. Вдобавок ко всему чем выше была тяжесть заболевания и возраст пациента, тем ниже становился показатель вирусной нагрузки.

В заключение авторы исследовательской работы предположили, что более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь «вершиной айсберга» проблем, связанных с распространением COVID-19.

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