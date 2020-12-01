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Эксперт по выживанию рассказал, как правильно переходить через реку по льду
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Эксперт по выживанию рассказал, как правильно переходить через реку по льду

Оксана Васильева

Общество

Президент Академии выживания Дмитрий Колесников рассказал, что в Московской области передвигаться по льду следует только в крайнем случае, а кататься на коньках запрещено. Из-за нестабильной погоды в регионе лед на водоемах формируется не твердый. При переходе через них нужно быть готовым к любым ситуациям.

— Не стоит переходить реку, где она поворачивает, где растут камыши, так как там небольшая толщина льда. С собой необходимо иметь какое-то приспособление, чтобы уцепиться за лед, если вдруг вы провалитесь. Это приспособление нужно привязать веревкой к руке. Лучше всего по льду идти вдвоем, чтобы один из вас смог вытащить другого, — цитирует специалиста «Радио 1».

Он отметил, что на лед не следует выходить, если температура воздуха не опустилась до минус 10 градусов.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что на озере в городском округе Луховицы спасли рыбака, который провалился под лед. О случившемся сообщили очевидцы происшествия. На место оперативно прибыли спасатели. Обеспечив себе страховку и надев спасательные жилеты, специалисты развернули на льду трехколенную лестницу и добрались до мужчины. После благополучного спасения пострадавший был госпитализирован.

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