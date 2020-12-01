Антирекорд по числу смертей от коронавируса обновился в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки скончались от коронавируса 569 человек — этот показатель стал самым высоким за все время пандемии. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 1 декабря.

Больше всего летальных случаев среди пациентов с COVID-19 оказалось в Санкт-Петербурге — 85. Также сообщалось, что в Москве умерли 76 человек с инфекцией, а в Ростовской области — 25.

Общее количество жертв коронавирусной инфекции в России составляет 40 464 человека.

Ранее сообщалось, что в РФ за сутки выявили 26 402 новых случая коронавируса. Больше всего пациентов с инфекцией зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

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