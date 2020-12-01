Немецкие врачи раскрыли механизм проникновения коронавируса в мозг

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Немецкие ученые провели исследование, которое показало, что коронавирус проникает в мозг человека через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

На сегодняшний день признано, что COVID-19 не является чисто респираторным заболеванием. Помимо поражения легких, SARS-CoV-2 влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему.

Так, каждый третий заразившийся жалуется на потерю или изменение обоняния и вкуса, головные боли, головокружение и тошноту. У некоторых пациентов коронавирус сопровождается инсультом, причина которого — проникновение инфекции в мозг.

Биологи из немецкой клиники «Шарите» изучали образцы тканей 33 человек, которые скончались от вируса. Эти образцы, взятые из четырех областей мозга, были проанализированы и протестированы на генетический материал и «спайковый белок» коронавируса.

Ученым удалось найти доказательства присутствия COVID-19 в нейроанатомических структурах, которые соединяют глава, рот и нос с мозгом. Здесь была зафиксирована максимальная нагрузка вируса.

Ранее ученые объяснили, почему пандемию коронавирусной инфекции не удается остановить.

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