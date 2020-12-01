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Минпросвещения: Планов по переводу школьников на дистанционное обучение нет
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Минпросвещения: Планов по переводу школьников на дистанционное обучение нет

Юлия Ямпольская

Образование

Никаких планов по переводу школьников на дистанционное обучение нет. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он уточнил, что речи о переходе на дистанционку не идет ни в столице, ни в других регионах России.

— Никаких планов перехода школьников на дистанционное обучение ни в Москве, ни в других регионах нет, — цитирует Кравцова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что количество ушедших на карантин школ из-за COVID-19 в России увеличилось до 37.

Читайте также: Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение

дистанционная форма обученияшколаМинистерство просвещения
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