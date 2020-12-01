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Эксперт рассказал, как может мутировать COVID-19
Фото: sputnikvaccine.com

Эксперт рассказал, как может мутировать COVID-19

Елена Плешивцева

Здоровье

Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, как может мутировать COVID-19, в беседе с Nation News.

Эксперт отмечает, что на данный момент в России коронавирус у большинства людей протекает в легкой форме.

— Например, в Москве и Подмосковье 30–35 процентов граждан уже переболели, получили иммунитет и какое-то время не смогут заразиться снова, — считает Щепеляев.

По мнению врача, когда появится коллективный иммунитет, коронавирус мутирует и станет «чем-то вроде гриппа», который будет возвращаться сезонно.

В Подмосковье продолжается борьба с нарушителями масочного режима, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Более 6,3 тысячи граждан, которые нарушили санитарно-эпидемиологические меры, выявили в регионе. С людьми проводится разъяснительная работа, а особо злостным нарушителям выписывается штраф. В общественных местах Московской области необходимо в обязательном порядке носить маски, чтобы сократить распространение COVID-19.

Ранее ФАН рассказало, что в Пензе усилиями медиков удалось спасти пациентку с 90-процентным поражением легких. Женщина после продолжительного лечения вернулась домой.

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