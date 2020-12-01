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Сергей Собянин отменил единый график работы нотариусов в Москве
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин отменил единый график работы нотариусов в Москве

Вероника Кузьминова

Город

Нотариальным конторам столицы разрешили самостоятельно выбирать часы работы после отмены единого графика. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь нотариусы смогут выбирать более гибкий график, чем раньше. До текущего момента им разрешалось принимать посетителей с 9:00 или 10:00 до 18:00 или 19:00.

— Нотариусы Москвы смогут работать по гибкому графику, самостоятельно определяя дни и часы приема посетителей. При этом количество приемных часов не должно быть менее 30 часов в неделю. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — заявили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там добавили, что с новыми правилами нотариальные конторы смогут работать в выходные дни и в вечернее время, что более удобно для москвичей, передает РИА Новости.

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нотариусМоскваСергей Собянин
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