Флагманский центр «Мои документы» с ЗАГС откроется в ТЦ на востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 75 Карта всех событий

Флагманский центр «Мои документы» с отделом ЗАГС откроется на территории ТРЦ «Щелковский» в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— В Восточном административном округе Москвы, на Щелковском шоссе, начнет работу четвертый флагманский центр «Мои документы». Он будет предоставлять в том числе услуги по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин., — говорится в сообщении.

Новый центр разместится на четвертом этаже ТРЦ. Там будут работать 84 окна. Москвичи смогут оформить загранпаспорт нового образца или зарегистрировать автомобиль.

Также можно будет обратиться в медкабинет «Мое здоровье», фотоателье «Мое фото» и турбюро. Посетители смогут перекусить в зоне общественного питания.

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