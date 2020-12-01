Поезд «Москва-2020» вышел на Калужско-Рижскую линию метро

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

На Калужско-Рижской линии столичного метрополитена начал курсировать поезд «Москва -2020». Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы на официальном Telegram-канале.

Три таких поезда уже перевозят пассажиров на Кольцевой линии.

В создании вагонов нового поколения непосредственно участвовали жители Москвы. Они внесли свои предпочтения относительно оснащения поезда, которые воплотили в жизнь отечественные машиностроители. Благодаря этому в вагонах заметно улучшилась шумоизоляция и расширилось пространство. Каждый из них оборудован системой обеззараживания воздуха, а количество USB-зарядок увеличилось в пять раз.

Напомним, что власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию более 170 таких поездов в ближайшие несколько лет, а их доля к 2023 году превысит 80 процентов. Они будут курсировать по Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиям метро.

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