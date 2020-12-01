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Два футболиста «Локомотива» не выйдут на поле из-за тестов на COVID-19
Фото: twitter.com/ФК «Локомотив» Москва

Два футболиста «Локомотива» не выйдут на поле из-за тестов на COVID-19

Вероника Кузьминова

Спорт

Футболисты московского «Локомотива» Куликов и Крыховяк не будут участвовать в игре с австрийским «Зальцбургом» из-за сомнительных результатов теста на коронавирус. Об этом сообщили в футбольном клубе во вторник, 1 декабря.

— Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов сдали сомнительные тесты на коронавирус и не примут участия в матче, — говорится в Twitter-аккаунте ФК.

В среду, 2 декабря, «Локомотив» проведет домашнюю игру группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что ФК «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

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