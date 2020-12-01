Фото: flickr.com / Sebastian Rittau

Водитель въехал в людей на пешеходной зоне в немецком городе Трире. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил бургомистр города Вольфрам Лайбе.

По его словам, мужчина находился в агрессивном состоянии, что спровоцировало нарушение и появление жертв.

— Водитель был в состоянии амока (резкого возбуждения, агрессии — прим. «ВМ»), — отметил бургомистр.

В результате инцидента пострадали до 15 человек, некоторые получили тяжелые травмы. Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов, передает РИА Новости.

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