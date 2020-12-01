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«Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Фото: twitter.com/fclokomotiv

«Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Татьяна Плотникова

Спорт

Московский футбольный клуб «Локомотив» потерпел поражение от австрийского «Зальцбурга» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и утратил шансы на выход в плей-офф турнира.

Встреча в Москве на поле «железнодорожников» завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Голами с их стороны отличились Мергим Бериша (28-я и 41-я минуты) и Карим Адейми (81-я минута). За «Локомотив» забил с пенальти Антон Миранчук (79-я минута).

В результате в активе «Локомотива» всего три очка и последнее место в группе. 9 декабря столичному клубу предстоит матч против «Баварии» (Мюнхен) на выезде, однако результат встречи уже не повлияет на расстановку сил.

Тем не менее, у «Локомотива» остается шанс выйти в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0. 3 декабря столичный клуб сыграет у себя дома против австрийского «Вольфсбергера».

Читайте также: Два футболиста «Локомотива» не выйдут на поле из-за тестов на COVID-19

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