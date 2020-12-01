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Россиянам назвали способ сократить самоизоляцию по прибытии в Англию
Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Россиянам назвали способ сократить самоизоляцию по прибытии в Англию

Татьяна Плотникова

Общество

Пассажиры, прибывающие в Англию из России, смогут сократить период обязательной самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции, рассказали в посольстве Великобритании в Москве.

Как уточнили в дипмиссии, сделать это можно благодаря добровольному тестированию на COVID-19 по прибытии в страну. Такая возможность появится с 15 декабря.

Чтобы сократить период обязательной самоизоляции, который в стандартном варианте длится две недели, нужно зарезервировать и оплатить тест у одного из провайдеров, перечень которых будет опубликован на официальном сайте британского правительства.

Затем следует заполнить Passenger Locator Form (форма уведомления о местонахождении пассажира), причем между моментом заполнения и отправлением в Соединенное Королевство должно пройти не более 48 часов.

По прибытии в Англию надлежит незамедлительно проследовать к месту самоизоляции, а через пять дней — сдать заранее зарезервированный тест на дому или в медцентре провайдера. Если анализ даст отрицательный результат, можно будет прекратить самоизоляцию.

При этом в посольстве Великобритании подчеркивают, что такая опция действует лишь в отношении прибывающих в Англию. В Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе действуют отдельные местные ограничения, говорится в официальном Telegram-канале дипмиссии.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II впервые за 33 года откажется от семейной встречи Рождества из-за COVID.

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