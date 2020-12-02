«Приближает старость»: названо пугающее последствие коронавируса

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Заболевание коронавирусом даже в легкой форме способствует преждевременному старению. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она рассказала, что в ноябре появились результаты исследования группы медиков, которые выяснили, что происходит с организмом людей, перенесших COVID-19 в умеренной и мягкой форме. Врачи обследовали пациентов, которые в основном лечились на дому, уточнила Баранова.

— Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40, — пояснила она в разговоре с РИА Новости.

По мнению собеседницы агентства, такие данные говорят о том, что, по сути, COVID-19 «забирает ресурсы и приближает старость». В свете вышесказанного биолог также указала на необходимость продолжать изучать вопрос последствий заражения коронавирусом.

Ранее Баранова сообщила о еще одном странном последствии коронавирусной инфекции.

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